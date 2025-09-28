onedio
29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 29 Eylül - 5 Ekim haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Mars ve Sirius'un gökyüzünde dansıyla enerjik bir başlangıç yapmaya hazırlanmalısın. Bu iki gök cisminin kavuşumu, maddi konulara bakış açında bir devrim yaratabilir. Artık daha iddialı, daha hırslı ve daha kararlı bir şekilde gelirlerini artırmak için adımlar atacaksın. Bu hafta, hedeflerine ulaşmanı sağlayacak olan motivasyonunun da zirve yapacak. İşte bu sayede, iş yerinde de kararlılığın ve enerjinle fark yaratmaya, çevrendeki kişileri etkilemeye başlayacaksın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Güneş’in Plüton ile oluşturduğu kare açı, kariyer planlarında köklü değişiklikler yapma arzunu alevlendirecek. Yeni sorumluluklar almayı düşünebilir, hatta uzun vadede seni daha da güçlendirecek kararların eşiğine gelebilirsin. Bu değişim karşısında direnç göstermek yerine, onu kucaklamak seni yeni bir vizyonla tanıştıracak. Unutma, değişim her zaman daha iyiye giden bir yolun başlangıcıdır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

