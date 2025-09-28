29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta Mars ve Sirius'un gökyüzünde dansıyla enerjik bir başlangıç yapmaya hazırlanmalısın. Bu iki gök cisminin kavuşumu, maddi konulara bakış açında bir devrim yaratabilir. Artık daha iddialı, daha hırslı ve daha kararlı bir şekilde gelirlerini artırmak için adımlar atacaksın. Bu hafta, hedeflerine ulaşmanı sağlayacak olan motivasyonunun da zirve yapacak. İşte bu sayede, iş yerinde de kararlılığın ve enerjinle fark yaratmaya, çevrendeki kişileri etkilemeye başlayacaksın.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise, Güneş’in Plüton ile oluşturduğu kare açı, kariyer planlarında köklü değişiklikler yapma arzunu alevlendirecek. Yeni sorumluluklar almayı düşünebilir, hatta uzun vadede seni daha da güçlendirecek kararların eşiğine gelebilirsin. Bu değişim karşısında direnç göstermek yerine, onu kucaklamak seni yeni bir vizyonla tanıştıracak. Unutma, değişim her zaman daha iyiye giden bir yolun başlangıcıdır. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…