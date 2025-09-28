29 Eylül - 5 Ekim Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bu hafta senin için oldukça ilginç ve heyecan verici bir hafta olacak. Gökyüzünün en parlak yıldızlarından Merkür, Jüpiter ve Chiron'un etkileşimi, hafta sonuna romantik bir hava katıyor. Bu üçlü, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir, belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın aşkı bulmana yardımcı olabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, belki de bir süredir göz ardı ettiğin veya konuşmaktan kaçındığın konuların üzerine gitmenin zamanı geldi. Belki de bu, ilişkinin daha da güçlenmesine yardımcı olacak bir adım atmak üzeresindir, kim bilir? Ama eğer bekar bir Boğa burcuysan, bu hafta yeni bir tanışma seni bekliyor olabilir. Bu yeni tanışma, karşındaki kişinin farklı ve büyüleyici dünyasını keşfetme fırsatı sunabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…