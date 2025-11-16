Sevgili Boğa, bu hafta senin için gökyüzü hareketli bir tablo çiziyor. Özellikle Güneş'teki hareketlilik sabrının ve disiplininin ön plana çıkacağı bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde, belki de hayatının her alanında daha fazla düzen ve disiplin gerektirecek durumlarla karşı karşıya kalabilirsin; özellikle de sağlık konusunda!

Zira, bu hafta şeker dalgalanmalarına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarına biraz daha fazla dikkat etmek ve gerektiğinde sağlıklı alternatifler tercih etmek, bu durumu kontrol altında tutmana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…