Sevgili Boğa, bu hafta senin için neler var neler... Öncelikle kariyer hayatında Güneş ile Satürn üçgeninin etkisi altında olacaksın. Bu etki, seni disipline ederken aynı zamanda uzun zamandır beklediğin istikrarın kapısını da aralıyor. Bu hafta, üzerinde çalıştığın her şey, seni bir dönüşümün eşiğine getiriyor. Planlı ve düzenli hareket etmenin faydalarını bu hafta çok daha fazla hissedeceksin.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Plüton altmışlığı, zihninin derinliklerine inmeni ve analitik düşünme yeteneğini artırmanı sağlıyor. Karmaşık işlerin üstesinden gelirken, bu hafta hiç olmadığı kadar net ve keskin düşüneceksin. Eğer önemli bir finansal adım atmayı düşünüyorsan ya da işle ilgili kritik bir karar vermen gerekiyorsa, hemen harekete geçmelisin!

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise Merkür ile Neptün üçgeninin etkisi altında olacaksın. Bu etki, duygularını daha rahat ve akıcı bir şekilde ifade etmeni sağlayacak. Sessiz kalan konuların üzerine giderek, partnerinin seni daha iyi anlamasını isteyeceksin. Belki de sonunda ortak hayaller ve hedeflerde buluşursunuz. Ama eğer bekarsan, ruhuna iyi gelecek bir sohbet, yeni bir başlangıcın habercisi olabilir. Kendine güven ve gerçek aşk için romantik fırsatları kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…