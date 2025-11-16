Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında biraz gökyüzü etkisi altında olacaksın. Merkür ve Neptün'ün büyülü üçgeni, duygusal dalgalarını harekete geçirecek ve kalbinin en derin köşelerindeki duygularını daha rahat bir şekilde ifade etmene yardımcı olacak. Bu etki altında, sessiz kalmayı seçtiğin konuları gündeme getirebilecek ve partnerinin seni daha iyi anlamasını sağlayabileceksin. Belki de bu hafta sonunda, birlikte kurduğun hayaller ve hedeflerde buluşma fırsatı yakalarsın.

Ama eğer bekarsan, bu hafta ruhunu besleyecek bir sohbetin kapılarını aralayabilirsin. Bu, yeni bir başlangıcın ilk işareti olabilir. Kendine olan güvenini koru ve romantizm rüzgarlarına kendini bırak. Gerçek aşk için fırsatları kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…