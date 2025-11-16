Sevgili Boğa, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu. Öncelikle, kariyer hayatında büyük bir dönüşüm yaşayacağın bir haftaya hazır ol. Güneş ile Satürn'ün mükemmel üçgeni, disiplinli ve kararlı bir şekilde yoluna devam etmeni sağlayacak. Bu etki, seni uzun zamandır arzuladığın istikrar ve başarıya ulaştıracak. Üzerinde titizlikle çalıştığın projelerin, seni bir dönüşümün eşiğine getireceği bir hafta olacak. Planlı ve düzenli hareket etmenin faydalarını bu hafta çok daha fazla hissedeceksin, emin ol.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihninin derinliklerine inmeni ve analitik düşünme yeteneğini artırmanı sağlayacak olan Merkür ile Plüton altmışlığı seni bekliyor. Bu etki altında, karmaşık işlerin üstesinden gelirken, hiç olmadığı kadar net ve keskin düşüneceksin. Eğer önemli bir finansal adım atmayı düşünüyorsan ya da işle ilgili kritik bir karar vermen gerekiyorsa, hemen harekete geçmelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…