14 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için bir hayli hareketli ve enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Ay'ın burcunda dolaşmaya başladığı bugün, aynı zamanda Plüton'la oluşturduğu kare açı da kariyerine etki ediyor. Bu dönemde daha cesur ve kararlı adımlar atmaya başlayacaksın.

İşte bu durumda kendi fikirlerini savunman gereken durumlarla karşılaşabilirsin. Cesaretin belki de otorite figürleriyle güç mücadelesine girmene neden olabilir. Ancak unutma ki kendi değerinin farkında olduğunda, kimse seni cesur hamlelerinin önünde duramaz. Tabii bu sayede maddi fırsatlar da kapını çalabilir. Böylece hem kariyerinde net duruşunla tüm gözleri üzerine çekebilir hem kâr elde edebilirsin.

Sırada aşk var! Aşk hayatında bugün, duygusal bir derinleşme yaşanıyor. Ay'ın burcundaki konumu ve Plüton'la oluşturduğu kare açı, romantik konularda bazen tatlı bir yoğunluk yaratırken, bazen geçmişten kalan meselelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu yüzden partnerinle aranda güven bağı oluşturmalı ve geçmiş yerine geleceğe odaklanmalısın. Öte yandan bekar bir Boğa burcu isen karşına çıkan kişi, hayatında çekici ve karmaşık duygular yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…