14 Ağustos Perşembe Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında biraz dalgalanmalar olabilir. Ama bu durum senin daha da güçlendirecektir. Ay'ın burcunda oluşu ve Plüton'la kurduğu kare açı, romantik ilişkilerini biraz karmaşıklaştırabilir. Bu durum bazen tatlı bir heyecanın ortaya çıkmasına sebep olurken, bazen de geçmişte kalan ve unutulmuş sandığın meselelerin yeniden gündeme gelmesine yol açabilir.

Bu durum karşısında ne yapmalı diye sorarsan, öncelikle partnerine karşı güven duygusunu pekiştirmelisin. Geçmişte yaşanan olaylar yerine, gelecekte birlikte yaratabileceğin güzel anılara odaklanman oldukça önemli.

Bekar Boğa burçları için ise bugün oldukça ilginç bir gün olabilir. Karşına çıkan bir kişi, hayatına yeni bir soluk getirebilir. Bu kişiyle yaşayacağın ilişki, seni çekici ve karmaşık duyguların içine çekebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...