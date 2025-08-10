11 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açıyoruz. Yanlış anlaşılmalar ve karmaşaların üzerine adeta bir Güneş doğuyor ve her şeyi aydınlatıyor. İşte tam da bu noktada, partnerinle birlikte ortak bir gelecek kurma fikri, belki de birlikte bir ev, belki de bir tatil planı yapma fikri seni daha da heyecanlandırabilir.

Merkür retronun sona ermesiyle birlikte, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun ve bir türlü gerçekleştiremediğin bir tatil planını hayata geçirebilirsin. Belki birlikte bir dağ evinde huzurlu bir hafta sonu geçirebilir ya da deniz kenarında romantik bir kaçamak yapabilirsiniz.

Öte yandan bekarsan ya da kalbindeki kişiye henüz açılamadıysan, şimdi sözler dudaklarından öylece dökülecek. Merkür retronun ardından dağılan sis perdesi, uzun zamandır beklenen adımı atmanı ve aşka düşmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…