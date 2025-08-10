11 Ağustos Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün uzun süredir devam eden Merkür retrosunun sona eriyor. Şimdi iş hayatında belirsizlikler ve sis perdesi aralanmaya başlıyor. Özellikle finansal konuların üzerindeki sis dağılıyor ve her şey daha da netleşiyor, iş yerinde sağlam adımlar atabileceğin bir süreci işaret ediyor. Aman dikkat bu noktada ortaya bazı gizlenen gerçekler de çıkabilir.

Haftanın ilk gününde, geçmişin tozlu raflarına kaldırdığın iş anlaşmaları, yazışmalar veya resmi işlemler yeniden gündeme gelebilir. Aslında bu gecikmiş bazı kararları uygulamaya koymak için de mükemmel bir zaman. Lakin dikkatli olmalısın! Bütçede açık, geçmişin yanlışları ve sorunlardan uzak durduğuna emin olmalısın.

Biraz da aşktan konuşalım! Aşk hayatında ise yanlış anlaşılmaların üzerine adeta Güneş doğuyor. Artık, partnerinle ortak planlar yapmanın keyfini çıkarabilirsin. Merkür retronun sona ermesiyle birlikte belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir tatil planını hayata geçirebilirsin. Öte yandan eğer bekarsan ya da o henüz bilmese de kalbinde biri varsa, onunla iletişim kurmanın tam zamanı. Retronun ardından dağılan sis perdesi senin de daha rahat konuşmanı ve belki de ona uzun zamandır söylemek istediğin o cümleyi kurmanı sağlayabilir. Ufak bir mesaj bile büyük bir yakınlaşma başlatabilir, hadi kendini aşka bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…