Sevgili Boğa, bu hafta yaşam kaynağımız Güneş ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açı sayesinde, aşk hayatında romantizmin doruklarına çıkabileceği bir atmosfer yaratıyor. Bu hafta, partnerinle daha derin duygusal bağlar kurabilir, belki de bir süredir üzerinde durduğun, geçmişte yaşanan bir kırgınlığı tatlı bir konuşmayla aşabilirsin. Bu, hem ilişkini güçlendirecek hem de arandaki huzuru sağlayacaktır.

Tabii eğer bekarsan ve daha önemlisi aşkı arıyorsan, bu hafta heyecanla aşka atılabilirsin. Kalbinde oluşan bu heyecanın, romantizmin ve aşkın arzusu, seni yeni bir ilişkiye sürükleyebilir. Ancak senin için bir de uyarımız var: Kendini bir anda karmaşık bir aşk üçgeni içerisinde bulabilirsin. Sakın iki kişinin arasında kalma... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…