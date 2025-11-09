onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta yaşam kaynağımız Güneş ile Jüpiter arasında oluşan uyumlu açı sayesinde, aşk hayatında romantizmin doruklarına çıkabileceği bir atmosfer yaratıyor. Bu hafta, partnerinle daha derin duygusal bağlar kurabilir, belki de bir süredir üzerinde durduğun, geçmişte yaşanan bir kırgınlığı tatlı bir konuşmayla aşabilirsin. Bu, hem ilişkini güçlendirecek hem de arandaki huzuru sağlayacaktır.

Tabii eğer bekarsan ve daha önemlisi aşkı arıyorsan, bu hafta heyecanla aşka atılabilirsin. Kalbinde oluşan bu heyecanın, romantizmin ve aşkın arzusu, seni yeni bir ilişkiye sürükleyebilir. Ancak senin için bir de uyarımız var: Kendini bir anda karmaşık bir aşk üçgeni içerisinde bulabilirsin. Sakın iki kişinin arasında kalma... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Boğa burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın