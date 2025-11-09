onedio
10 Kasım - 16 Kasım Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 10 Kasım - 16 Kasım haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın ilk günlerinde Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri gidişi, seni iletişim ağlarını yeniden düzenlemeye itebilir. Belki eski iş görüşmeleri, tamamlanmamış işler veya yakın çevrenden gelen teklifler yeniden gündemine gelebilir. İletişim trafiğin yoğunlaşırken, bu durumun seni strese sokmasına izin verme. Aksine, bu süreci öğrenme fırsatı olarak gör ve sözlerini özenle seç. Unutma, doğru ifade seni daha güçlü bir konuma getirecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, seni finansal riskler alman gereken durumlarla yüz yüze bırakabilir. Belki yeni gelir kapıları aralanacak, belki yeni iş birlikleri veya yatırım fikirleri karşına çıkacak. Bu durumda bile hemen atılım yapma. Risklerini iyice değerlendir, sözleşmeleri dikkatlice oku ve kararlarını netleştirirken hem iç sesini hem de mantığını dinle. Unutma, bu süreçte dikkatli olmak senin en büyük kozun olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
