Sevgili Boğa, haftanın ilk günlerinde Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri gidişi, seni iletişim ağlarını yeniden düzenlemeye itebilir. Belki eski iş görüşmeleri, tamamlanmamış işler veya yakın çevrenden gelen teklifler yeniden gündemine gelebilir. İletişim trafiğin yoğunlaşırken, bu durumun seni strese sokmasına izin verme. Aksine, bu süreci öğrenme fırsatı olarak gör ve sözlerini özenle seç. Unutma, doğru ifade seni daha güçlü bir konuma getirecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, seni finansal riskler alman gereken durumlarla yüz yüze bırakabilir. Belki yeni gelir kapıları aralanacak, belki yeni iş birlikleri veya yatırım fikirleri karşına çıkacak. Bu durumda bile hemen atılım yapma. Risklerini iyice değerlendir, sözleşmeleri dikkatlice oku ve kararlarını netleştirirken hem iç sesini hem de mantığını dinle. Unutma, bu süreçte dikkatli olmak senin en büyük kozun olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…