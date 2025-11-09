onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 10 Kasım - 16 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 10 Kasım - 16 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın ilk günlerinde, genişleme ve büyüme gezegeni Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi, iletişim ağlarında yenilikler yapmanı gerektirebilir. Eski iş görüşmeleri, tamamlanmamış sözleşmeler veya yakın çevrenden gelen teklifler, yeniden gündemine oturabilir. İletişim trafiğin yoğunlaşacak, ancak bu süreçte öğrenme fırsatları da bulacaksın. Bu yüzden acele etme, sözlerinizi özenle seç, doğru ifade seni daha güçlü bir konuma getirecek.

Haftanın ortalarında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, finansal riskler almanı gerektirecek durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Yeni gelir kaynakları, iş birlikleri veya yatırım fikirleri ortaya çıkabilir. Elbette hemen atılım yapmak yerine, riskleri iyice değerlendirmeli ve sözleşmeleri dikkatlice okumalısın. Kararlarını netleştirirken, iç sesini de mantığını da dinlemelisin. 

Sırada aşk var! Yaşam kaynağı Güneş ile genişleme gezegeni Jüpiter arasındaki uyumlu açı, aşk hayatında romantik bir atmosfer yaratabilir. Partnerinle daha derin duygusal bağlar kurabilir, geçmişte yaşanan bir kırgınlığı, tatlı bir konuşmayla aşabilirsin. Tabii eğer bekarsan, heyecanla aşka atılabilirsin. Zira, kalbin heyecan arzuluyor... Aman dikkat, kendini bir anda aşk üçgeni içerisinde bulabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın