Sevgili Boğa, bu haftanın ilk günlerinde, genişleme ve büyüme gezegeni Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi, iletişim ağlarında yenilikler yapmanı gerektirebilir. Eski iş görüşmeleri, tamamlanmamış sözleşmeler veya yakın çevrenden gelen teklifler, yeniden gündemine oturabilir. İletişim trafiğin yoğunlaşacak, ancak bu süreçte öğrenme fırsatları da bulacaksın. Bu yüzden acele etme, sözlerinizi özenle seç, doğru ifade seni daha güçlü bir konuma getirecek.

Haftanın ortalarında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu, finansal riskler almanı gerektirecek durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Yeni gelir kaynakları, iş birlikleri veya yatırım fikirleri ortaya çıkabilir. Elbette hemen atılım yapmak yerine, riskleri iyice değerlendirmeli ve sözleşmeleri dikkatlice okumalısın. Kararlarını netleştirirken, iç sesini de mantığını da dinlemelisin.

Sırada aşk var! Yaşam kaynağı Güneş ile genişleme gezegeni Jüpiter arasındaki uyumlu açı, aşk hayatında romantik bir atmosfer yaratabilir. Partnerinle daha derin duygusal bağlar kurabilir, geçmişte yaşanan bir kırgınlığı, tatlı bir konuşmayla aşabilirsin. Tabii eğer bekarsan, heyecanla aşka atılabilirsin. Zira, kalbin heyecan arzuluyor... Aman dikkat, kendini bir anda aşk üçgeni içerisinde bulabilirsin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…