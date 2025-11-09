Sevgili Boğa, bu haftanın başında Jüpiter'in retrosu ile birlikte bedensel hassasiyetlerinde bir artış yaşanabilir. Bu durum, vücudunda su tutulması, ödem oluşumu veya enerji düşüklüğü gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu dönemde sağlığına her zamankinden biraz daha fazla özen göstermen gerekebilir.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise zihinsel gerilimlerin omuz ve boyun bölgende fiziksel rahatsızlıklara yol açabileceği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde stresle başa çıkmak için farklı teknikler deneyebilir, meditasyon veya yoga gibi aktivitelerle zihnini ve bedenini rahatlatabilirsin. Bu dönemde sanatsal veya yaratıcı uğraşlara yönelmek de bedensel rahatlamayı destekleyebilir. Resim yapmak, müzikle uğraşmak veya bir hobi edinmek gibi aktiviteler, hem ruhunu besleyebilir hem de bedensel rahatlama sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…