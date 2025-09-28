29 Eylül - 5 Ekim Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için enerji dolu geçecek. Mars ve Sirius'un kavuşumu, içindeki enerjiyi ve üretkenliği tetikleyecek. Ancak bu süreçte kaslarında ve karın bölgende hassasiyet hissedebilirsin. Bu nedenle, aşırı egzersizden kaçınman ve bedenini dinlemen önemli olacak.

Ayrıca, Güneş ve Plüton'un kare etkisi mide ve sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu durumda, hafif ve lifli besinler tüketmek, bol su içmek oldukça faydalı olacak. Sindirim sistemini rahatlatacak bu tür beslenme alışkanlıkları, bu hafta sağlığını korumanın en etkili yolu olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…