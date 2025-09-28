onedio
29 Eylül - 5 Ekim Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

29 Eylül 2025 - 5 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Eylül - 5 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 29 Eylül - 5 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, aşk ve güzellik tanrıçası Venüs, bu hafta Güney Ay Düğümü ile bir araya geliyor. Bu kavuşum, özellikle geçmişteki bir ilişkinin etkilerini yeniden gündemine taşıyabilir. Biraz nostalji, biraz da duygusal yüzleşme ile duygusal bir yolculuk seni bekliyor olabilir.

Bazı Başak burçları bu durumu, geçmişte kalan bir ilişkiyle ilgili duygusal bir yüzleşme olarak yaşayabilir. Belki de bu ilişki hâlâ kalbinde bir yer kaplıyordur... Ya da belki de bu hafta, onu tamamen geride bırakmanın zamanı gelmiştir. Öte yandan, bazı Başak burçları için bu durum, kalplerinde taşıdıkları eski ağırlıkları hafifletme fırsatı sunabilir. Kısacası geçmişten kalan duygu nasıl olursa olsun bu hafta, ağırlıkları bir kenara bırakıp kalbini yeni aşklara açmanın zamanı geldi! Geçmişe zor da olsa veda et! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

