Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta Neptün, Koç burcunda bir yolculuğa çıkıyor. Bu durum, hayatındaki dengeyi biraz zorlayabilir. Bu geçişi, özellikle bel ve böbrek bölgelerinde hassasiyeti artırabilir. Bu nedenle, bu hafta sağlığına ekstra özen göstermen önemli. Su tüketimine ayrı bir önem vermelisin; böbreklerini korumak ve vücut dengeni sağlamak için bol bol su içmeyi ihmal etme.

Ayrıca, bu hafta Aslan burcunda bir Dolunay yaşanacak. Bu Dolunay ise sosyal hayatında bir yorgunluk hissi getirebilir. Kalabalıklar ve sosyal etkinlikler enerjini çekebilir ve seni yorabilir. Bu nedenle, kendine vakit ayırman ve enerjini koruman önemli. Kendine bir alan aç, belki bir kitap oku veya sevdiğin bir filmi izle. Kendiyle vakit geçirmek, enerjini toplamanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

