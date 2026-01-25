Sevgili Başak, bu hafta Neptün, Koç burcunda bir yolculuğa çıkıyor. Bu durum, hayatındaki dengeyi biraz zorlayabilir. Bu geçişi, özellikle bel ve böbrek bölgelerinde hassasiyeti artırabilir. Bu nedenle, bu hafta sağlığına ekstra özen göstermen önemli. Su tüketimine ayrı bir önem vermelisin; böbreklerini korumak ve vücut dengeni sağlamak için bol bol su içmeyi ihmal etme.

Ayrıca, bu hafta Aslan burcunda bir Dolunay yaşanacak. Bu Dolunay ise sosyal hayatında bir yorgunluk hissi getirebilir. Kalabalıklar ve sosyal etkinlikler enerjini çekebilir ve seni yorabilir. Bu nedenle, kendine vakit ayırman ve enerjini koruman önemli. Kendine bir alan aç, belki bir kitap oku veya sevdiğin bir filmi izle. Kendiyle vakit geçirmek, enerjini toplamanı sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…