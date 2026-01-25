Sevgili Başak, bu hafta senin için dönüm noktası olacak. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, kariyerinde finansal ortaklıklar ve paylaşımlar konusunda yeni bir sayfa açıyor. Bu geçiş, maddi riskler konusunda içgüdülerini daha da güçlendirirken, kontrol etme ihtiyacını biraz gevşetmen gerekebilir. Unutma, hayatta her şeyi kontrol altında tutmak zorunda değilsin ve bazen akışına bırakmak da gereklidir.

Atıldığın yeni ortaklıklar ve gündemindeki yeni iş düzeni nedeniyle hafta ortasında ise iş yükünün arttığını fark edebilirsin. Bu noktada en çok dikkat etmen gereken nokta, herkesin yükünü omuzlarına almamak! Detaylara olan dikkatin seni birçok hatalardan koruyor olabilir ama her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine, güvendiğin kişilerle iş birliği yapmayı denemelisin. Birlikte kazanmak, birlikte çalışmak demek. İzin ver herkes sorumluluk alsın!

Peki ya aşk? Bu hafta seni saracak olan Aslan Dolunayı, aşk hayatında derin bir iç yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Gizli kalmış duyguların, bastırılmış arzuların yüzeye çıkacağı bu dönem, kalbinde neyi sakladığını fark etmeni sağlayacak. Bu farkındalık, duygusal olarak üzerindeki yükü hafifletecek ve sonunda daha özgür olmanı da sağlayacak. Bu hafta aşk için önce kendine zaman ayır, sonra duygularını keşfet ve onları serbest bırak.