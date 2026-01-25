onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için dönüm noktası olacak. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, kariyerinde finansal ortaklıklar ve paylaşımlar konusunda yeni bir sayfa açıyor. Bu geçiş, maddi riskler konusunda içgüdülerini daha da güçlendirirken, kontrol etme ihtiyacını biraz gevşetmen gerekebilir. Unutma, hayatta her şeyi kontrol altında tutmak zorunda değilsin ve bazen akışına bırakmak da gereklidir.

Atıldığın yeni ortaklıklar ve gündemindeki yeni iş düzeni nedeniyle hafta ortasında ise iş yükünün arttığını fark edebilirsin. Bu noktada en çok dikkat etmen gereken nokta, herkesin yükünü omuzlarına almamak! Detaylara olan dikkatin seni birçok hatalardan koruyor olabilir ama her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine, güvendiğin kişilerle iş birliği yapmayı denemelisin. Birlikte kazanmak, birlikte çalışmak demek. İzin ver herkes sorumluluk alsın! 

Peki ya aşk? Bu hafta seni saracak olan Aslan Dolunayı, aşk hayatında derin bir iç yüzleşmeyi beraberinde getiriyor. Gizli kalmış duyguların, bastırılmış arzuların yüzeye çıkacağı bu dönem, kalbinde neyi sakladığını fark etmeni sağlayacak. Bu farkındalık, duygusal olarak üzerindeki yükü hafifletecek ve sonunda daha özgür olmanı da sağlayacak. Bu hafta aşk için önce kendine zaman ayır, sonra duygularını keşfet ve onları serbest bırak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın