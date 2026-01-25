onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 26 Ocak - 1 Şubat haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için hayatının dönüm noktalarından biri olacak. Gökyüzünde Neptün'ün Koç burcuna geçiş yaptığını göreceksin ve bu, kariyerinde finansal ortaklıklar ve paylaşımlar konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Bu göksel geçiş, maddi riskler konusunda içgüdülerini daha da güçlendirirken, hayatın kontrolünü biraz gevşetmen gerektiğini sana hatırlatacak. Unutma ki hayatta her şeyi kontrol altında tutmak zorunda değilsin, bazen sadece yaşamın akışına bırakmak ve evrenin seni nereye götüreceğini görmek de gereklidir.

Haftanın ortasına geldiğinde, yeni başladığın ortaklıklar ve iş düzenindeki değişiklikler nedeniyle iş yükünün arttığını hissedebilirsin. Bu noktada en çok dikkat etmen gereken nokta, herkesin yükünü omuzlarına almamak olmalı. Detaylara olan dikkatin seni birçok hatalardan koruyor olabilir ama her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine, güvendiğin kişilerle iş birliği yapmayı denemelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
