Sevgili Başak, bu hafta senin için hayatının dönüm noktalarından biri olacak. Gökyüzünde Neptün'ün Koç burcuna geçiş yaptığını göreceksin ve bu, kariyerinde finansal ortaklıklar ve paylaşımlar konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Bu göksel geçiş, maddi riskler konusunda içgüdülerini daha da güçlendirirken, hayatın kontrolünü biraz gevşetmen gerektiğini sana hatırlatacak. Unutma ki hayatta her şeyi kontrol altında tutmak zorunda değilsin, bazen sadece yaşamın akışına bırakmak ve evrenin seni nereye götüreceğini görmek de gereklidir.

Haftanın ortasına geldiğinde, yeni başladığın ortaklıklar ve iş düzenindeki değişiklikler nedeniyle iş yükünün arttığını hissedebilirsin. Bu noktada en çok dikkat etmen gereken nokta, herkesin yükünü omuzlarına almamak olmalı. Detaylara olan dikkatin seni birçok hatalardan koruyor olabilir ama her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine, güvendiğin kişilerle iş birliği yapmayı denemelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…