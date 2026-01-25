Sevgili Başak, bu hafta seni saran ve adeta sarhoş eden Aslan Dolunayı, aşk hayatında bir dizi sürprizle karşına çıkıyor. Bu sürprizlerin en büyüğü ise derinlerde saklı kalmış, belki de unutulmuş duyguların ve bastırılmış arzuların yüzeye çıkması olacak. Bu dönem, kalbinin derinliklerinde neler barındırdığını keşfetmeni sağlayacak, belki de uzun zamandır farkında olmadığın bir duyguyu ya da arzuyu yeniden hatırlamanı sağlayacak.

Bu farkındalık, duygusal olarak üzerinde hissettiğin yükü hafifletecek, belki de uzun zamandır sırtında taşıdığın bir yükün varlığını bile fark etmene yardımcı olacak. Bu yükten kurtulmak, seni daha özgür hissettirecek, adeta kanatlandıracak. Bu hafta, aşk için önce kendine zaman ayır, belki de uzun zamandır ihmal ettiğin kendini dinle, hislerini anlamaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…