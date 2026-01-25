onedio
26 Ocak - 1 Şubat Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta seni saran ve adeta sarhoş eden Aslan Dolunayı, aşk hayatında bir dizi sürprizle karşına çıkıyor. Bu sürprizlerin en büyüğü ise derinlerde saklı kalmış, belki de unutulmuş duyguların ve bastırılmış arzuların yüzeye çıkması olacak. Bu dönem, kalbinin derinliklerinde neler barındırdığını keşfetmeni sağlayacak, belki de uzun zamandır farkında olmadığın bir duyguyu ya da arzuyu yeniden hatırlamanı sağlayacak.

Bu farkındalık, duygusal olarak üzerinde hissettiğin yükü hafifletecek, belki de uzun zamandır sırtında taşıdığın bir yükün varlığını bile fark etmene yardımcı olacak. Bu yükten kurtulmak, seni daha özgür hissettirecek, adeta kanatlandıracak. Bu hafta, aşk için önce kendine zaman ayır, belki de uzun zamandır ihmal ettiğin kendini dinle, hislerini anlamaya çalış. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

