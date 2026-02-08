onedio
9 Şubat - 15 Şubat Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 9 Şubat - 15 Şubat haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz daha yavaş ve dikkatli olma zamanı. Gökyüzü, bedeninde hız yerine dengeyi tercih etmen gerektiğini işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde, zihinsel aktivitende bir artış hissedebilirsin. Ancak dikkatli ol, çünkü baş ve boyun bölgen biraz hassaslaşıyor. Ani stres ve gerilimler, baş ağrısı veya kas sertliği şeklinde kendini gösterebilir.

Haftanın son günlerine doğru ise enerjin tekrar toparlanacaktır. Ancak burada önemli olan nokta, kendini zorlamadan, normal hızda ilerlemektir. Kendini yormadan, zihnini ve bedenini dengede tutmalısın. Kendine iyi bakmalı, gerginlikten ve ağrılardan kurtulmak için biraz da psikoterapiyi düşünmelisin deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

