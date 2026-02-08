Sevgili Balık, bu hafta senin için biraz daha yavaş ve dikkatli olma zamanı. Gökyüzü, bedeninde hız yerine dengeyi tercih etmen gerektiğini işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde, zihinsel aktivitende bir artış hissedebilirsin. Ancak dikkatli ol, çünkü baş ve boyun bölgen biraz hassaslaşıyor. Ani stres ve gerilimler, baş ağrısı veya kas sertliği şeklinde kendini gösterebilir.

Haftanın son günlerine doğru ise enerjin tekrar toparlanacaktır. Ancak burada önemli olan nokta, kendini zorlamadan, normal hızda ilerlemektir. Kendini yormadan, zihnini ve bedenini dengede tutmalısın. Kendine iyi bakmalı, gerginlikten ve ağrılardan kurtulmak için biraz da psikoterapiyi düşünmelisin deriz! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…