Sevgili Balık, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Gözlerden uzak, sakin ve sessiz kulislerinde ruhunun derinliklerinde büyük bir değişim rüzgarı esmeye başlıyor. Bu rüzgar, seni yeniden şekillendirecek, dönüştürecek ve belki de hiç bilmediğin bir yönünü keşfetmene yardımcı olacak.

Merkür'ün Kova burcuna geçişi, bilinçaltının derinliklerinde bir hareketlilik yaratıyor. Bu hareketlilik, sezgilerini daha da güçlendiriyor ve iç sesin, rüyaların daha belirgin bir şekilde sana yol göstermeye başlıyor. İçindeki bu değişim rüzgarı, belki de hayatının en önemli kararlarını almanı sağlayacak.

Güneş ve Chiron'un altmışlık açısı, öz değerin ve maddi güvenliğinle ilgili bir yaranın iyileşmesine yardımcı olacak. Bu iyileşme süreci, belki de hayatında ilk defa sınırlarını belirleme ve hayır deme cesaretini bulmana yardımcı olacak. Bu hafta, kendini özgürleştirmenin anahtarı hayır diyebilmekten geçiyor olabilir. Bu basit ama etkili kelime, seni hem daha özgür, hem daha öz güvenli ve başarılı kılabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…