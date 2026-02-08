onedio
9 Şubat - 15 Şubat Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 9 Şubat - 15 Şubat haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Gözlerden uzak, sakin ve sessiz kulislerinde ruhunun derinliklerinde büyük bir değişim rüzgarı esmeye başlıyor. Bu rüzgar, seni yeniden şekillendirecek, dönüştürecek ve belki de hiç bilmediğin bir yönünü keşfetmene yardımcı olacak.

Merkür'ün Kova burcuna geçişi, bilinçaltının derinliklerinde bir hareketlilik yaratıyor. Bu hareketlilik, sezgilerini daha da güçlendiriyor ve iç sesin, rüyaların daha belirgin bir şekilde sana yol göstermeye başlıyor. İçindeki bu değişim rüzgarı, belki de hayatının en önemli kararlarını almanı sağlayacak.

Güneş ve Chiron'un altmışlık açısı, öz değerin ve maddi güvenliğinle ilgili bir yaranın iyileşmesine yardımcı olacak. Bu iyileşme süreci, belki de hayatında ilk defa sınırlarını belirleme ve hayır deme cesaretini bulmana yardımcı olacak. Bu hafta, kendini özgürleştirmenin anahtarı hayır diyebilmekten geçiyor olabilir. Bu basit ama etkili kelime, seni hem daha özgür, hem daha öz güvenli ve başarılı kılabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
