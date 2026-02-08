onedio
Balık Burcu right-white
9 - 15 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Şubat - 15 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 9 Şubat - 15 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında bir dönüm noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Venüs, burcuna geçiş yaparak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu da romantizmin, şefkatin ve güçlü duygusal bağların seninle olduğu bir hafta demek. Kendini sevdiklerine daha da yakın hissedeceksin ve aşkın sıcaklığıyla içini dolduracak bir enerji ile dolup taşacaksın.

Tabii bu hafta çapkınlık yapma ihtimalin de oldukça yüksek. Gözlerin üzerinde olacak ve herkesin ilgisini çekeceksin. Bu durum, seni bolca eğlendirecek ve sevgiyle, ilgiyle büyüyecek. Ancak bu durumun keyfini çıkarırken bir yandan da dikkatli olmalısın. Gönlünü gezdirirken bir anda aşka kapılma ihtimalin oldukça yüksek. Bu yüzden, aşka adım atmadan önce iyi düşün ve karar ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

