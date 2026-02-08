Sevgili Balık, bu hafta aşk hayatında bir dönüm noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Venüs, burcuna geçiş yaparak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu da romantizmin, şefkatin ve güçlü duygusal bağların seninle olduğu bir hafta demek. Kendini sevdiklerine daha da yakın hissedeceksin ve aşkın sıcaklığıyla içini dolduracak bir enerji ile dolup taşacaksın.

Tabii bu hafta çapkınlık yapma ihtimalin de oldukça yüksek. Gözlerin üzerinde olacak ve herkesin ilgisini çekeceksin. Bu durum, seni bolca eğlendirecek ve sevgiyle, ilgiyle büyüyecek. Ancak bu durumun keyfini çıkarırken bir yandan da dikkatli olmalısın. Gönlünü gezdirirken bir anda aşka kapılma ihtimalin oldukça yüksek. Bu yüzden, aşka adım atmadan önce iyi düşün ve karar ver. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…