Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça önemli bir dönüşüm süreci başlıyor. Kulislerde, gözlerden uzakta, ruhunda büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Merkür'ün Kova burcuna geçişi, bilinçaltında bir kıpırdanma yaratıyor. Sezgilerinin gücü artıyor, rüyaların ve iç sesin sana yol gösteriyor.

Güneş ve Chiron'un altmışlık açısı ise öz değerin ve maddi güvenliğinle ilgili bir yaranın iyileşmesine yardımcı oluyor. Şimdi, sınırlarını belirleme ve hayır demeye odaklanma vakti. Bu hafta, kendini özgürleştirmenin anahtarı hayır diyebilmekten geçiyor olabilir. Tabii bu sayede hem daha özgür, hem daha öz güvenli ve başarılı olabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün burcuna geçişiyle birlikte tüm spot ışıklar üzerine çevriliyor. Romantizm, şefkat ve güçlü duygusal bağlar bu hafta seninle olacak. Kendini sevdiklerine daha yakın hissedecek, aşkın sıcaklığıyla dolacaksın... Bu arada çapkın olacağın da aşikar! Gözler üzerindeyken, ilgi ve alakayla şımarmak, bolca eğlenmek ve sevgiyle ilgiyle büyümek sana kendini iyi hissettirecek. Ama dikkatli ol, gönlünü gezdirirken bir anda aşka kapılma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…