Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça ilginç ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, mistik gezegen Neptün'ün burcunda ilerlemesiyle, sezgilerin adeta tavan yapacak. Bu dönemde, iç sesini dinlemek ve ona güvenmek senin için oldukça önemli olacak. İç sesin ise seni biraz miskin bir ruh haline büründürecek.

Tam da bu noktada, harekete geç demeliyiz sana! Bedeninin buna ihtiyacı var. Sağlıklı beslenme, yeterli kalori alarak denge kurma ve hareket; miskinlikten çok daha iyi gelecektir sana! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…