20 Ekim - 26 Ekim Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 20 Ekim - 26 Ekim haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça ilginç ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Haftanın ilk günlerinde, mistik gezegen Neptün'ün burcunda ilerlemesiyle, sezgilerin adeta tavan yapacak. Bu dönemde, iç sesini dinlemek ve ona güvenmek senin için oldukça önemli olacak. İç sesin ise seni biraz miskin bir ruh haline büründürecek. 

Tam da bu noktada, harekete geç demeliyiz sana! Bedeninin buna ihtiyacı var. Sağlıklı beslenme, yeterli kalori alarak denge kurma ve hareket; miskinlikten çok daha iyi gelecektir sana! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Yorum Yazın