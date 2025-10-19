Sevgili Balık, bu hafta mistik gezegen Neptün'ün burcunda ilerlemesiyle birlikte, sezgilerinin keskinleştiğini hissedeceksin. Böylece içgüdülerinin sana rehberlik ettiği özel bir dönem başlayacak. Özellikle finansal konularda doğru kararlar almaya meyilli olacaksın. Tam da bu noktada Terazi burcundaki Yeni Ay devreye girecek. Finansal ortaklıklarında veya projelerinde yeni başlangıçlar yapman için sana bir fırsat sunacak. Bu, yeni bir işe başlama, bir yatırım yapma veya belki de bir iş ortağıyla birlikte yeni bir proje başlatma zamanı olabilir.

Haftanın ortasında ise beklenmedik gelişmeler planlarını destekleyecek şekilde ortaya çıkabilir. Bu, iş ve sosyal çevrendeki yenilikler, fırsatlar ve iletişimle ilgili olabilir. Tabii bu süreçte disiplinli ve planlı hareket etmen önemli. Aksi takdirde, bu fırsatları kaçırabilirsin.

Gelelim aşka! Bu aralar kısa süreli de olsa eski duyguların hatırlayabilir, geçmişe kapılabilirsin. Ancak, bu duyguların kalıcı bir etkisi olmayacak. Sezgilerin ve bilinçli adımların, seni doğru yöne yönlendirecek. Güneş'in Akrep burcundaki enerjisinden de aldığın destekle, geçmişin duygusal yüklerine takılmadan, geleceğe odaklanabileceksin. Belki de bu geçmişe veda edip önüne bakmak için eşsiz bir fırsattır ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…