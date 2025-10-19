onedio
20 Ekim - 26 Ekim Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:06

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 20 Ekim - 26 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Ekim - 26 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta mistik gezegen Neptün'ün burcunda ilerlemesiyle birlikte, sezgilerinin keskinleştiğini hissedeceksin. Böylece içgüdülerinin sana rehberlik ettiği özel bir dönem başlayacak. Özellikle finansal konularda doğru kararlar almaya meyilli olacaksın. Tam da bu noktada Terazi burcundaki Yeni Ay devreye girecek. Finansal ortaklıklarında veya projelerinde yeni başlangıçlar yapman için sana bir fırsat sunacak. Bu, yeni bir işe başlama, bir yatırım yapma veya belki de bir iş ortağıyla birlikte yeni bir proje başlatma zamanı olabilir.

Haftanın ortasında ise beklenmedik gelişmeler planlarını destekleyecek şekilde ortaya çıkabilir. Bu, iş ve sosyal çevrendeki yenilikler, fırsatlar ve iletişimle ilgili olabilir. Tabii bu süreçte disiplinli ve planlı hareket etmen önemli. Aksi takdirde, bu fırsatları kaçırabilirsin.

Gelelim aşka! Bu aralar kısa süreli de olsa eski duyguların hatırlayabilir, geçmişe kapılabilirsin. Ancak, bu duyguların kalıcı bir etkisi olmayacak. Sezgilerin ve bilinçli adımların, seni doğru yöne yönlendirecek. Güneş'in Akrep burcundaki enerjisinden de aldığın destekle, geçmişin duygusal yüklerine takılmadan, geleceğe odaklanabileceksin. Belki de bu geçmişe veda edip önüne bakmak için eşsiz bir fırsattır ne dersin? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
