Sevgili Balık, bu hafta zaman zaman eski aşklarını, geçmişte yaşadığın duygusal anıları hatırlayabilirsin. Kimi zaman bir şarkı, kimi zaman bir koku seni geçmişe götürebilir, hatta belki de bir an için geçmişe öyle bir kapılırsın ki, sanki orada yaşıyormuşsun gibi hissedersin. Ancak, bu duygusal dalgalanmaların kalıcı bir etkisi olmayacak. Bu dönemde eski duygularını yeniden yaşaman, geçmişte kalan anıları hatırlaman bir nebze hüzünlü olsa da, bu duygusal yoğunluk kalıcı olmayacak.

Sezgilerin ve bilinçli adımların, seni doğru yöne yönlendirecek. İç sesini dinle, kalbinin sesine kulak ver ve onunla beraber adımlarını at. Güneş'in Akrep burcundaki enerjisi de senin yanında olacak ve seni destekleyecek. Bu enerji, geçmişin duygusal yüklerine takılmadan, geleceğe odaklanmanı sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…