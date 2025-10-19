onedio
Balık Burcu right-white
20 - 26 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2025 - 18:05

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Ekim - 26 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 20 Ekim - 26 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta zaman zaman eski aşklarını, geçmişte yaşadığın duygusal anıları hatırlayabilirsin. Kimi zaman bir şarkı, kimi zaman bir koku seni geçmişe götürebilir, hatta belki de bir an için geçmişe öyle bir kapılırsın ki, sanki orada yaşıyormuşsun gibi hissedersin. Ancak, bu duygusal dalgalanmaların kalıcı bir etkisi olmayacak. Bu dönemde eski duygularını yeniden yaşaman, geçmişte kalan anıları hatırlaman bir nebze hüzünlü olsa da, bu duygusal yoğunluk kalıcı olmayacak.

Sezgilerin ve bilinçli adımların, seni doğru yöne yönlendirecek. İç sesini dinle, kalbinin sesine kulak ver ve onunla beraber adımlarını at. Güneş'in Akrep burcundaki enerjisi de senin yanında olacak ve seni destekleyecek. Bu enerji, geçmişin duygusal yüklerine takılmadan, geleceğe odaklanmanı sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
