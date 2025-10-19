Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça özel bir hafta olacak. Mistik ve gizemli gezegen Neptün, burcunda seyahat ediyor ve bu da sezgilerinin daha da keskinleşeceği anlamına geliyor. Özellikle finansal konularda, para ile ilgili kararlar alırken bu içgüdülerin seni doğru yönlere çekeceğini göreceksin.

Tam da bu noktada, Terazi burcunda parıldayan Yeni Ay devreye giriyor. Bu Yeni Ay, finansal ortaklıkların ve projelerin konusunda yeni başlangıçlar yapman için sana bir fırsat sunacak. Belki yeni bir işe adım atma, belki bir yatırım yapma veya belki de bir iş ortağıyla birlikte yeni bir proje başlatma zamanı olacak.

Haftanın ortasında ise beklenmedik gelişmeler senin planlarını destekleyecek şekilde sahneye çıkabilir. Bu gelişmeler iş hayatında veya sosyal çevrende olabilir ve genellikle yenilikler, fırsatlar ve iletişimle ilgili olur. Ancak dikkat! Bu süreçte disiplinli ve planlı hareket etmek çok önemli. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…