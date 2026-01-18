Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızları Güneş ve Merkür, Kova burcunda eşsiz bir dansa başlıyor. Bu muhteşem kavuşum ise belki de senin bile henüz farkında olmadığın bazı gizli duygularını gün yüzüne çıkarıyor.

Bir süredir belki de farkında olmadan gizli bir hayranın olabilir. Seni içten içe ve samimiyetle seven bu kişi, belki de henüz radarına girmemiş olabilir. Ancak bu hafta, bu gizli aşkın itirafı, bekarlığının sonunu getirebilir. Belki de bir sonraki aşk hikayenin başlangıcı bu hafta olacak, kim bilir?

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta ilişkinin bağlarını daha da güçlendirecek samimi bir konuşma kapıda olabilir. Partnerinden henüz duymadığın bir itiraf, hoş bir iltifat ya da derin bir sürpriz, belki de sonsuz aşkın habercisi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…