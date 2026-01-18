onedio
19 Ocak - 25 Ocak Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızları Güneş ve Merkür, Kova burcunda eşsiz bir dansa başlıyor. Bu muhteşem kavuşum ise belki de senin bile henüz farkında olmadığın bazı gizli duygularını gün yüzüne çıkarıyor.

Bir süredir belki de farkında olmadan gizli bir hayranın olabilir. Seni içten içe ve samimiyetle seven bu kişi, belki de henüz radarına girmemiş olabilir. Ancak bu hafta, bu gizli aşkın itirafı, bekarlığının sonunu getirebilir. Belki de bir sonraki aşk hikayenin başlangıcı bu hafta olacak, kim bilir?

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu hafta ilişkinin bağlarını daha da güçlendirecek samimi bir konuşma kapıda olabilir. Partnerinden henüz duymadığın bir itiraf, hoş bir iltifat ya da derin bir sürpriz, belki de sonsuz aşkın habercisi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

