onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 19 Ocak - 25 Ocak Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ocak - 25 Ocak haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu geçiş, bilinçaltında birikmiş olan yorgunlukları gün yüzüne çıkarıyor. Dikkatli ol bu hafta, bedenini dinlendirmenin sadece fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda da ne kadar önemli olduğunu tecrübe edeceksin. Sessizlik ve yalnızlık, genellikle kaçınılan durumlar olabilir ancak bu hafta senin için tam tersi bir durum söz konusu. 

Kendine ayıracağın sessiz anlar, içe dönük zamanlar, ruhunu ve bedenini iyileştirecek bir etki yaratabilir. Ayrıca terapi, aile dizilimi, yoga kampı ya da spiritüel anlar da sana iyi gelebilir. Zira, kendine zaman ayırmanın ve kendi iç dünyanla temas kurmanın önemini anlayacak. Sağlık, bu kez huzurla gelecek bunu da unutmamalısın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Balık burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın