Sevgili Balık, bu hafta Güneş, Kova burcuna adım atıyor ve bu geçiş, bilinçaltında birikmiş olan yorgunlukları gün yüzüne çıkarıyor. Dikkatli ol bu hafta, bedenini dinlendirmenin sadece fiziksel anlamda değil, ruhsal anlamda da ne kadar önemli olduğunu tecrübe edeceksin. Sessizlik ve yalnızlık, genellikle kaçınılan durumlar olabilir ancak bu hafta senin için tam tersi bir durum söz konusu.

Kendine ayıracağın sessiz anlar, içe dönük zamanlar, ruhunu ve bedenini iyileştirecek bir etki yaratabilir. Ayrıca terapi, aile dizilimi, yoga kampı ya da spiritüel anlar da sana iyi gelebilir. Zira, kendine zaman ayırmanın ve kendi iç dünyanla temas kurmanın önemini anlayacak. Sağlık, bu kez huzurla gelecek bunu da unutmamalısın! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…