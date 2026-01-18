Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek. Çünkü Merkür, Kova burcuna geçiş yapacak ve bu da iş hayatında sana birçok kapı açacak. Ancak bu kapılar herkes için değil, sadece senin gibi önceden hazırlanmış ve bu fırsatı bekleyenler için geçerli olacak. Bu yüzden bu hafta, geleceğini şekillendirecek önemli planlar yapmak ve stratejiler kurmak için oldukça uygun bir zaman dilimi olacak. Tabii sabırlı olman ve emin adımlarla ilerlemen gerekiyor. Sonuçları hemen görmeyi beklememelisin.

Sezgilerin bu hafta senin en büyük yardımcın olacak. İş sesini takip ederek küçük detayları fark etmek ve bu detayları kullanmak, sana büyük avantajlar sağlayabilir. Başarılı olacağına emin olduğun işlerde parmak izlerini bırakmaya hazırlanıyorsun. Ancak hızlı karar vermekten kaçınmalısın. Haftanın sonunda, iç dünyanda daha net hislerle yoluna devam edeceksin. Bu yüzden her şeyi planlayıp imzaları gelecek haftaya bırakabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…