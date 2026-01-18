Sevgili Balık, bu hafta Merkür'ün enerjik Kova burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatında önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Herkesin henüz haberdar olmadığı ama senin adım adım hazırlanmanı sağlayacak bir süreçten geçiyorsun. Bu hafta, geleceğini şekillendirecek planlar yapmak, stratejiler kurmak için oldukça verimli bir zaman dilimi. Sadece sabırlı olman ve emin adımlarla ilerlemen gerekiyor, sonuçları görmek için.

Tam da bu noktada, sezgilerinin gücünü asla küçümseme! Çünkü bu hafta, sezgilerin seni doğru yola yönlendirecek. Küçük detayları fark etmek ve bu detayları kullanmak, sana büyük avantajlar sağlayabilir. Her anlamda başarılı olacağına emin olduğun işlere imza atmaya hazırsın. Ama yine de bu hafta acele karar vermekten kaçınman gerekiyor. Haftanın sonunda, iç dünyanda daha net hislerle yoluna devam edeceksin. Bu yüzden her şeyi planlayıp imzaları gelecek haftaya bırakabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, belki de senin bile fark etmediğin duygularını görünür kılacak. Belki de bu aralar gizli bir hayranlıkla karşılaşabilirsin. Seni içten içe seven bu kişiyi henüz fark etmesen de itirafı bekarlığın sonu olabilir. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, samimi bir konuşma, ilişkinin bağını daha da güçlendirebilir. Henüz ondan duymadığın bir itiraf, hoş bir iltifat ya da derin bir sürpriz sonsuz aşkın habercisi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…