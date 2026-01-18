onedio
19 Ocak - 25 Ocak Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Merkür'ün enerjik Kova burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatında önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Herkesin henüz haberdar olmadığı ama senin adım adım hazırlanmanı sağlayacak bir süreçten geçiyorsun. Bu hafta, geleceğini şekillendirecek planlar yapmak, stratejiler kurmak için oldukça verimli bir zaman dilimi. Sadece sabırlı olman ve emin adımlarla ilerlemen gerekiyor, sonuçları görmek için.

Tam da bu noktada, sezgilerinin gücünü asla küçümseme! Çünkü bu hafta, sezgilerin seni doğru yola yönlendirecek. Küçük detayları fark etmek ve bu detayları kullanmak, sana büyük avantajlar sağlayabilir. Her anlamda başarılı olacağına emin olduğun işlere imza atmaya hazırsın. Ama yine de bu hafta acele karar vermekten kaçınman gerekiyor. Haftanın sonunda, iç dünyanda daha net hislerle yoluna devam edeceksin. Bu yüzden her şeyi planlayıp imzaları gelecek haftaya bırakabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, belki de senin bile fark etmediğin duygularını görünür kılacak. Belki de bu aralar gizli bir hayranlıkla karşılaşabilirsin. Seni içten içe seven bu kişiyi henüz fark etmesen de itirafı bekarlığın sonu olabilir. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, samimi bir konuşma, ilişkinin bağını daha da güçlendirebilir. Henüz ondan duymadığın bir itiraf, hoş bir iltifat ya da derin bir sürpriz sonsuz aşkın habercisi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
