Sevgili Balık, bu hafta özel bir tavsiyeyle karşınızdayız. Kendini nasıl hissettiğini belirleyen gezegenlerden biri olan Venüs, bu hafta Terazi burcunda yer alıyor. Bu durum, bedeninin ve zihninin ahenk içinde olmasını vurguluyor. Bu nedenle, bu hafta özellikle omuz ve boyun bölgene ekstra özen göstermeni öneriyoruz.

Yoga ve hafif esneme egzersizleri, bu hafta senin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu egzersizler, gerginliği azaltmanın yanı sıra, Venüs'ün getirdiği uyumu da destekler. Ayrıca, sosyal ortamlarda enerjini dengede tutmanın önemini de unutma. Zira stres, kaslarının sertleşmesine ve rahatsızlık hissetmene neden olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…