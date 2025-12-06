Senin olayını tek kelimeyle özetlesek bu kesinlikle hareket olurdu! Sadece müzik zevkin değil, aynı zamanda hayata bakışın da böyle. Yerinde durmayı ve geriye bakıp vahlanmayı hiç sevmiyorsun. Müzik senin için dertlenmek değil, tam tersine o dertlerden sıyrılıp anı yakalamak için bir araç. Çevrendeki insanlar senin enerjine bayılıyor çünkü en ölü ortamı bile canlandırabilen bir ışığın var. Ama bu hiç üzülmediğin anlamına gelmiyor tabii; sadece arabesk bir hüzün yerine sorunları eyleme geçerek çözmeyi tercih ediyorsun.