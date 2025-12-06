Müzik Dinleme Alışkanlıklarına Göre Gizli Kişiliğini Söylüyoruz!
Müzik zevki parmak izi gibidir, kimsede aynısı bulunmaz. Ama bazı ortak noktalarımız var ki, karakterimiz hakkında sandığımızdan çok daha fazlasını ele veriyor. Sabah uyanır uyanmaz evi kulübe çevirenlerden misin yoksa 'Bana dokunmayın' diyip hüzünlü şarkılara sığınanlardan mı?
1. Haftanın ilk gününe, yani pazartesi sendromuna iyi gelecek bir şarkı açman lazım. Nasıl bir şarkı olur?
2. İlk kez dinlediğin bir şarkıyı favorilerine eklemen için nasıl olması lazım?
3. Canın sıkkın ve bir şeyler dinleyesin var. Nasıl şarkılar dinlersin?
4. Listen artık pas tuttu ve yeni bir şeyler lazım. Nereden buluyorsun taptaze şarkıları?
5. Daha önce ortamda çalan bir şarkıyı anısı var diye kapattırdığın oldu mu?
6. Kimselere söyleyemediğin "Bunu dinlediğimi görseler beni linç ederler." dediğin o şarkılar hangi türdeler?
7. Sence bunlardan hangisinde müzik daha keyifle dinlenir?
8. Son sorudayız! Yabancı şarkılarla aran nasıl?
Senin gizli kişiliğin güneş enerjisiyle çalışıyor!
Gizli kişiliğin ince ruhlu bir gözlemci!
Derinlerde sarsılmaz dostluklara önem veren biri yatıyor!
Özgün ve gerçekçi biri!
