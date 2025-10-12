Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ve Plüton'un kozmik dansıyla başlıyorsun. Bu enerjik ikili, maddi konularda bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir yatırımın meyvelerini toplama zamanı geldi. Geçmişte emek verdiğin bir konu, şimdi senin için bir kazanç kapısı olabilir. Belli ki bu hafta finansal konularda şans senden yana!

Haftanın ortasında ise sezgilerinin gücü de devreye giriyor. Kariyerinde daha görünür olmak için içgüdülerini dinlemen yetecek. İşte bu sana önemli bir motivasyon verecek ve ansızın kapını çalan ilginç bir teklifle iş hayatının seyrini değiştirecek. Bu hafta, iş hayatında güçlü bir destek alman mümkün. Maddi ve manevi anlamda kazanmaya odaklan!

Peki ya aşk? Güneş ve Chiron'un karşıtlığı, içsel yaralarını aydınlatıyor. Kırılgan yanlarını saklamak yerine, onları paylaşmayı dene. Duygusal bağını güçlendirecek bu adım, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Samimi konuşmalar, kalbini yeniden açmanın anahtarı olabilir. Bu hafta, sevginin iyileştirici gücünü deneyimleyeceksin. Hadi aşka sarıl! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…