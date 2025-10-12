onedio
Balık Burcu right-white
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 13 Ekim - 19 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Ekim - 19 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu haftaya Venüs ve Plüton'un kozmik dansıyla başlıyorsun. Bu enerjik ikili, maddi konularda bir dönüşüm fırsatı sunuyor. Belki de uzun zamandır beklediğin bir yatırımın meyvelerini toplama zamanı geldi. Geçmişte emek verdiğin bir konu, şimdi senin için bir kazanç kapısı olabilir. Belli ki bu hafta finansal konularda şans senden yana!

Haftanın ortasında ise sezgilerinin gücü de devreye giriyor. Kariyerinde daha görünür olmak için içgüdülerini dinlemen yetecek. İşte bu sana önemli bir motivasyon verecek ve ansızın kapını çalan ilginç bir teklifle iş hayatının seyrini değiştirecek. Bu hafta, iş hayatında güçlü bir destek alman mümkün. Maddi ve manevi anlamda kazanmaya odaklan! 

Peki ya aşk? Güneş ve Chiron'un karşıtlığı, içsel yaralarını aydınlatıyor. Kırılgan yanlarını saklamak yerine, onları paylaşmayı dene. Duygusal bağını güçlendirecek bu adım, aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Samimi konuşmalar, kalbini yeniden açmanın anahtarı olabilir. Bu hafta, sevginin iyileştirici gücünü deneyimleyeceksin. Hadi aşka sarıl! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

