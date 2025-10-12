Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 13 Ekim - 19 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.
Peki haftalık burç yorumlarına göre 13 Ekim - 19 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?
İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları
Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın