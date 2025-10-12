Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça anlamlı bir döneme işaret ediyor. Güneş ve Chiron'un gökyüzündeki karşıtlığı, iç dünyandaki derin yaraları ve kırılgan yanlarını aydınlatıyor. Bu durum, bazen saklamayı tercih ettiğin hassas ve kırılgan yanlarını, belki de ilk kez, açığa çıkarmanı gerektirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu adım, duygusal bağlarını güçlendirecek ve aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Bu hafta, belki de uzun zamandır sakladığın duygularını, düşüncelerini ve korkularını paylaşmayı da düşünmelisin. Bu samimi ve içten konuşmalar, kalbini yeniden açmanın ve aşka yeniden inanmanın anahtarı olabilir. Bu süreçte, sevginin ne kadar güçlü ve iyileştirici bir güç olduğunu deneyimleyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…