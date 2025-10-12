onedio
13 Ekim - 19 Ekim Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu
13 - 19 Ekim 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 13 Ekim - 19 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 13 Ekim - 19 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için oldukça anlamlı bir döneme işaret ediyor. Güneş ve Chiron'un gökyüzündeki karşıtlığı, iç dünyandaki derin yaraları ve kırılgan yanlarını aydınlatıyor. Bu durum, bazen saklamayı tercih ettiğin hassas ve kırılgan yanlarını, belki de ilk kez, açığa çıkarmanı gerektirebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu adım, duygusal bağlarını güçlendirecek ve aşk hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Bu hafta, belki de uzun zamandır sakladığın duygularını, düşüncelerini ve korkularını paylaşmayı da düşünmelisin. Bu samimi ve içten konuşmalar, kalbini yeniden açmanın ve aşka yeniden inanmanın anahtarı olabilir. Bu süreçte, sevginin ne kadar güçlü ve iyileştirici bir güç olduğunu deneyimleyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorum Yazın