Sevgili Balık, bu hafta seni Venüs ve Plüton'un enerjik ve çekici dansı karşılıyor. Bu iki kozmik güç, maddi konularda bir dönüşüm fırsatı sunarak, belki de uzun zamandır beklediğin bir yatırımın meyvelerini toplama zamanının geldiğini işaret ediyor. Geçmişte emek verip ter döktüğün bir konu, şimdi senin için bir kazanç kapısı olabilir. Bu hafta finansal konularda şansın açık, yıldızların seninle olduğunu unutma!

Haftanın ortasında ise sezgilerinin gücü devreye giriyor ve kariyerinde daha görünür olmak için içgüdülerini dinlemen gerekiyor. İçgüdülerin seni doğru yola yönlendirecek ve bu durum motivasyonunu artıracak. Ansızın kapını çalan ilginç bir teklif, iş hayatının rotasını tamamen değiştirebilir. Bu hafta, iş hayatında güçlü bir destek alman mümkün. Maddi ve manevi anlamda kazanmaya odaklan, çünkü bu hafta yıldızların seninle birlikte parladığı bir hafta olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…