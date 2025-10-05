6 Ekim - 12 Ekim Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, iş hayatında kendini yeniden keşfetmenin ve iç gözlemler yapmanın tam zamanı! Merkür'ün Akrep burcunda yer almasıyla birlikte, hareketlerinin ve kararlarının altında yatan nedenleri daha derinlemesine sorgulama fırsatı bulacaksın. Bu süreçte, stratejik planlarını ve projelerini bir gizem perdesi arkasında özenle şekillendiriyor olman, iş hayatında belki de beklenmedik avantajlar sağlayabilir. Projelerini henüz tam anlamıyla olgunlaşmadan paylaşmamak, senin için en doğru strateji olabilir.

Haftanın ortalarında ise, Koç burcunda parıldayan Dolunay, kariyer yolculuğunda yeni bir döneme adım atmanın zamanının geldiğini işaret ediyor. Cesaretini toplayıp, belki de daha önce hiç denemediğin bir adım atabilirsin. Daha da önemlisi, şimdi risk alarak kendi gücünü sınayabilirsin. İçindeki liderlik enerjisi, seni başarıya götüren yolun taşlarını bir bir döşeyecektir. Bu dönemde, içindeki Aslan'ın gücüne inan ve onu serbest bırak. Unutma, senin için başarının anahtarı, cesaretin ve içindeki liderlik enerjisinin doğru kullanımında yatıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…