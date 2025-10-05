6 Ekim - 12 Ekim Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta Venüs ve Satürn'ün gökyüzünde bir dansa başlayacak! Bu dans, aşk hayatında bir sabır testi ile karşı karşıya kalmanı gündeme getiriyor. Belki de bu aralar kalbini açmakta biraz zorlanabilirsin. Ama hey, unutma ki; aşk, sevgi, romantizm... Hepsi birer emek ister.

Gerçek aşkın, zamanın zorlu sınavlarına karşı ne kadar dayanıklı olduğunu görmek üzeresin. Belki de bu, senin için bir dönüm noktası olacak. Kim bilir? Aşkta sabır, sevginin en büyük sınavıdır, değil mi? Ve tabii ki, bu hafta sadece sabır testiyle dolu değil. Aşk ve heyecan verici süprizler de seni bekliyor! Belki bir çiçek, belki bir mesaj, belki de beklenmedik bir davet... Hazır mısın bu sürprizlere? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…