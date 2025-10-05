onedio
6 Ekim - 12 Ekim Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
6 - 12 Ekim 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 6 Ekim - 12 Ekim haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta bedeninin senden biraz ekstra ilgi ve özen beklediğini unutma. Yoğun iş temposu ve hareketli sosyal yaşamın, enerjini hızla tüketebilir. Bu nedenle, kalp ritmin ve tansiyonun üzerinde daha fazla kontrol sağlaman gerekiyor. Eğer düzenli olarak spor yapıyorsan, bu hafta biraz daha dikkatli ol. Nabzını sık sık kontrol et ve gerektiğinde tempoyu biraz düşürmeyi ihmal etme. 

Ancak, bu haftanın en iyi tedavisi, kendine biraz zaman ayırmak olacak. Sıcak bir banyo, huzur veren bir müzik eşliğinde geçirilen birkaç saat, senin için adeta bir enerji deposu olacak. Bu keyifli saatler, haftanın stresini atmana yardımcı olacak ve enerjini yeniden toplamana yardımcı olacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

