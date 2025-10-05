6 Ekim - 12 Ekim Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde Merkür'ün Akrep burcunda yer alması, iş hayatında bir çeşit iç gözlem sürecine girmeni sağlıyor. Artık eylemlerinin nedenlerini daha derinlemesine sorguluyor, stratejik kararlarını bir gizem perdesi arkasında özenle şekillendiriyorsun. Bu dönemde, projelerini henüz tam anlamıyla olgunlaşmadan paylaşmamak, sana belki de beklenmedik avantajlar sağlayabilir.

Haftanın ortalarında ise Koç burcunda parıldayan Dolunay, kariyer yolculuğunda yeni bir döneme adım atmanın zamanının geldiğini işaret ediyor. Cesaretini toplayıp, belki de daha önce hiç denemediğin bir adım atabilirsin. Daha da önemlisi şimdi risk alarak kendi gücünü sınayabilirsin. İçindeki liderlik enerjisi, seni başarıya götüren yolun taşlarını bir bir döşeyecektir. Buna inan!

Sıra geldi aşka! Venüs ile Satürn'ün karşı karşıya gelmesi, aşk hayatında bir sabır testi ile karşı karşıya kalmanı gündeme getiriyor. Kalbini açmakta zorlanabilirsin ama unutmamalısın ki, sevgi emek ister. Gerçek aşkın zamanın zorlu sınavlarına karşı ne kadar dayanıklı olduğunu fark etmek üzeresin. Aşk ve heyecan verici süprizler seni bekliyor, peki hazır mısın?. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…