25 Ağustos - 31 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Aslan, Venüs'ün burcunda parıldadığı bu hafta sağlıkla ilgili konular öne çıkıyor. İşte tam da bu yüzden haftanın ilk günlerinde enerjinin dorukta olduğunu hissedeceksin. Hatta bedensel canlılığının arttığını ve dikkat çektiğini fark edeceksin. Bu, etrafındakiler tarafından da hissedilecek.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu uyumlu üçgen, şifa çalışmalarına açık bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde ruhsal dengeni koruyabilmek, beden sağlığına da olumlu yansıyacak. Meditasyon, yoga, reiki gibi ruhsal dengeyi sağlamaya yönelik çalışmalara yönelebilirsin. Kendine iyi bakarsan, şifa enerjilerinin seni sardığını hissedeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…