25 Ağustos - 31 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta senin için adeta bir yıldızlar geçidi olacak. Venüs, burcunda parıldayarak seni adeta bir yıldız gibi ışıldatıyor. Haftanın ilk günlerinde, bu ışıltıyla birlikte kendini son derece enerjik, çekici ve yaratıcı hissedeceksin. Bu enerjiyi kullanarak kariyerindeki liderlik pozisyonunu daha da güçlendirebilir, çevrendeki kişilerden büyük beğeni ve takdir toplayabilirsin. Venüs ve Satürn'ün bir araya gelerek oluşturduğu üçgen, seni daha sorumlu bir noktaya taşıyacak ve kalıcı başarılara imza atmanı sağlayacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık ile kariyerinde sürpriz bir iş teklifi ya da beklenmedik bir yön değişikliği gündeme gelebilir. Bu durum, senin farklı alanlara açılmak ve yeni deneyimler yaşamak adına büyük bir heyecan duymanı sağlayacak. Ancak hafta sonuna doğru, iş hayatında baskıcı tavırlardan kaçınman gerekecek. Bu noktada, Plüton'un enerjisine kapılmamalı ve fazla kontrol etme arzusunu geride bırakmayı başarmalısın. Unutma, her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine, bazen akışa bırakmak da gereklidir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…