25 Ağustos - 31 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 25 Ağustos - 31 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça parlak ve ışıltılı bir hafta olacak. Çünkü Venüs, burcunda parlıyor. Haftanın ilk günlerinde kendini son derece güçlü, dikkat çekici ve yaratıcı hissetmeye hazır ol. Bu enerjiyle kariyerinde liderlik rolünü daha da pekiştirebilir, çevrenden büyük beğeni ve takdir toplayabilirsin. Venüs ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, senin daha sorumlu bir noktaya taşınarak kalıcı başarılara imza atmanı sağlayacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Venüs ve Uranüs'ün oluşturduğu altmışlık ile kariyerinde sürpriz bir iş teklifi ya da beklenmedik bir yön değişikliği gündeme gelebilir. Bu durum, farklı alanlara açılmak ve yeni deneyimler yaşamak adına sana büyük heyecan getiriyor. Hafta sonuna doğru ise iş hayatında baskıcı tavırlardan uzak durman gerekecek. Bu noktada Plüton'un enerjisine kapılmamalı ve fazla kontrol etme arzusunu geride bırakmayı başarmalısın. 

Biraz da aşktan söz edelim! Aşk hayatına baktığımızda ise haftanın başında Venüs'ün etkisiyle adeta ışıl ışıl olacaksın; kapını çalabilecek yeni bir aşk ya da mevcut ilişkinde romantizmin yükselişi söz konusu olabilir. Hafta ortasında Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, duygusal derinliğe dalmanı sağlayabilir. Böylece partnerinle ruhsal bir bağ kurabilirsin. Ancak hafta sonu huzur istiyorsan; kıskançlık, kontrol veya güç oyunlarından uzak durman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

