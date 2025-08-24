25 Ağustos - 31 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde, aşk gezegeni Venüs'ün büyülü etkisiyle adeta göz kamaştırıcı bir enerjiye bürüneceksin. Bu enerji seni o kadar etkileyebilir ki, hayatına yeni bir aşkın girişi veya mevcut ilişkinde romantizmin doruklarına çıkışın hiç de şaşırtıcı olmayabilir.

Hafta ortasında ise Venüs ve hayal gezegeni Neptün'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, duygusal derinliklere dalmanı sağlayacak. Bu, partnerinle daha derin bir bağ kurmana yardımcı olabilir. Bu bağ ise sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal da olacak. Ancak, hafta sonuna doğru biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Eğer huzurlu bir hafta sonu geçirmek istiyorsan; kıskançlık, kontrol etme isteği veya güç oyunlarından uzak durman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…