25 Ağustos - 31 Ağustos Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

25 - 31 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 25 Ağustos - 31 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 25 Ağustos - 31 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde, aşk gezegeni Venüs'ün büyülü etkisiyle adeta göz kamaştırıcı bir enerjiye bürüneceksin. Bu enerji seni o kadar etkileyebilir ki, hayatına yeni bir aşkın girişi veya mevcut ilişkinde romantizmin doruklarına çıkışın hiç de şaşırtıcı olmayabilir.

Hafta ortasında ise Venüs ve hayal gezegeni Neptün'ün oluşturduğu mükemmel üçgen, duygusal derinliklere dalmanı sağlayacak. Bu, partnerinle daha derin bir bağ kurmana yardımcı olabilir. Bu bağ ise sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal da olacak. Ancak, hafta sonuna doğru biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Eğer huzurlu bir hafta sonu geçirmek istiyorsan; kıskançlık, kontrol etme isteği veya güç oyunlarından uzak durman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

