15 Eylül - 21 Eylül Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bu hafta son derece romantik ve çekici olacaksın. Çünkü Venüs ve Mars, burcunda altmışlık bir enerji oluşturuyor. Bu enerji, ilişkilerinde romantizmi ve çekiciliği ön plana çıkaracak bir atmosfer yaratıyor. Hafta boyunca partnerinle birlikte geçireceğin her an keyifli ve tutkulu olacak. İlişkindeki bağın daha da güçlenmesini sağlayacak bu enerji, birlikte yaşayacağın anıların kalıcılığını ve derinliğini arttıracak.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta sosyal ortamlarda dikkat çekecek biriyle karşılaşma olasılığın oldukça yüksek. Doğal caziben ve enerjin, seninle aynı frekansta olan ve kalbine dokunacak insanlarla tanışmanı sağlayabilir. Bu hafta, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevreni genişletmek için mükemmel bir zaman. Hadi onu tanımayı dene! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...