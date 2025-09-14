onedio
15 Eylül - 21 Eylül Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, enerjin tavan yapmış bir hafta bekliyor. Ancak bu enerjiyi doğru yönetmeli ve aşırı yorgunluğa karşı dikkatli olmalısın. Haftanızı hareketli geçirerek, hafif kardiyo egzersizleri ile destekleyerek enerjini dengede tutabilirsin. Su tüketimini de artırmayı unutma, hem enerjik hissetmeni sağlar hem de sağlığına katkıda bulunur.

Güneşlenmek ve açık havada vakit geçirmek ise ruh halini olumlu yönde etkileyecek. Güneş'in altında biraz zaman geçirerek, D vitamini depolarını doldurabilir ve moralini yükseltebilirsin. Ayrıca, doğanın içinde olmak, yeşil alanlarda dolaşmak da ruhunu dinlendirecek ve enerjini yükseltecektir. Stresli durumlarla karşılaştığında ise, derin nefes almayı ve nefes egzersizleri uygulamayı ihmal etme! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

