15 Ağustos Cuma Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, aşk hayatında bugün bir şövalye edasıyla hareket edeceksin. Merkür ve Mars'ın seni kucaklayan altmışlık açısından aldığın enerji ile kalbinin derinliklerinde yer edinen o özel kişiye doğru adımlar atmanın tam zamanı. Belki de uzun süredir, aşk dolu kalbinin derinliklerinde sakladığın duygularını, hayalini kurduğun o kişiye açma vakti geldi çattı.

Belki de, uzun süredir birlikte olduğun partnerinle ilişkinin heyecanını tazelemek, romantik bir kaçamak yapmak için ideal bir gün. Bu noktada romantik jestler yapman, spontane planlar yapman ilişkine enerji katabilir, aşkını yeniden alevlendirebilir. Belki bir çiçek buketi, belki sürpriz bir akşam yemeği ya da belki de beklenmedik bir hafta sonu kaçamağı... Sonuçta, bugün senin günün ve aşkta cesur adımlar atmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…