11 Ağustos Pazartesi Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, aşk hayatında bugün, sözlerinin ve jestlerin gücünü kanıtlayacaksın! Çünkü Merkür'ün retro hareketi sona erdi ve romantizm rüzgarları esmeye başladı. Bu, sevgilinle baş başa romantik bir kaçamak planlamanın tam zamanının geldiğini müjdeliyor. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel itirafı duymanın da vakti gelmiştir.

Öte yandan eğer bekar bir Aslan burcu isen bugün senin için aşk dolu anlarla dolu olacak. Yeni hafta ile birlikte iletişimin sıcaklığı ve samimiyeti kalbini hızlandırabilir. Belki de beklediğin aşkı bulmanı sağlayacak olan bu sıcak iletişim olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…