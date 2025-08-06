7 Ağustos Perşembe Aslan Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde neler oluyor bir göz atalım. Ay ve Satürn'ün karşı karşıya gelmesiyle, romantik ilişkilerini biraz daha eleştirel bir gözle inceleyebilirsin. Partnerinin belki de farkına bile varmadığı küçük hatalarını, bugün büyük bir problem olarak görebilirsin. Eğer kendini bu durumda buluyorsan, bir adım geri atıp durumu daha geniş bir perspektiften değerlendirmende fayda var.

Belki de bu hassasiyetinin altında yatan sebep, içsel bir yorgunluk olabilir. Duygusal enerjin düşük olduğunda, genellikle tahammül seviyen de düşer. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeye ne dersin? Belki biraz meditasyon yapabilir, bir kitap okuyabilir veya sevdiğin bir aktiviteyle meşgul olabilirsin.

Partnerine karşı daha anlayışlı ve şefkatli bir tutum sergilemek ise ilişkinin bu dönemde daha yumuşak ve harmonik hale gelmesine yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…